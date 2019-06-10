«Мінування» метро в Києві: зачинено станцію «Олімпійська» (оновлено)

Київський метрополітен повідомляє про зачинення через повідомлення про мінування четвертої за день станції – «Олімпійської», що розташована в центрі міста.

«Станцію «Олімпійська» зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Перепрошуємо за незручності! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – йдеться в заяві метрополітену.

Після перевірки станцію відчинили.

Раніше метрополітен призупинив роботу станції «Теремки». За результатами перевірки вибухівку не виявили, тож станція продовжила роботу.

Вранці 10 червня через аналогічне повідомлення було зачинено станції «Золоті ворота» і «Театральна». Згодом їх відкрили, повідомлення про мінування не підтвердилося.