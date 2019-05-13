У київському метро затримали чоловіка з гранатами

На станції «Вокзальна» Київського метрополітену поліція затримала чоловіка, у сумці якого були гранати. Про це повідомляє столична поліція.

«У вестибюлі правоохоронці помітили підозрілого чоловіка та виявили у його сумці боєприпаси. За вчинення протиправних дій фігурантові загрожує до семи років ув’язнення. Подія трапилась на території станції метро «Вокзальна». Під час відпрацювання у вестибюлі працівники відділу превенції управління поліції метрополітену помітили підозрілого чоловіка, який помітно нервував», – мовиться у повідомленні.

Під час огляду у чоловіка виявили дві гранати Ф-1 та три запали до них. Боєприпаси вилучили.

«Зловмисником виявився 21-річний уродженець Черкащини, який раніше не мав проблем із законом», – зазначили у поліції.

Слідчим відділом управління поліції метрополітену розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано.