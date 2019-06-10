Столичне метро знову «мінують»: закрили третю станцію за день

Київський метрополітен повідомив про закриття станції «Теремки» на вхід та вихід через повідомлення про вибухівку.

«Станцію «Теремки» зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!», – йдеться в заяві метрополітену.

Раніше 10 червня співробітники метрополітену повідомляли про закриття центральних станцій «Золоті ворота» та «Театральна». За півгодини станції знову були відкриті. Вибухівки на території метро не знайшли.

Наприкінці травня невідомий повідомив у поліцію про мінування низки об’єктів у Києві, в тому числі житлових та пологових будинків і лікарень.