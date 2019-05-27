Міст Кличка: погляд з Лівого берега

(Рубрика «Точка зору»)

Зведений у центрі Києва пішохідно-велосипедний міст став символом того, як мер столиці Віталій Кличко уявляє собі проблеми міста.

З дніпровських круч, між якими мер Києва проклав місток, відкриваються чудові краєвиди на лівий берег. Серед іншого, добре видно новозбудовані квартали високоповерхівок, які виросли там за останні кілька років. Лівобережний масив Києва стрімко зростає, збільшується і кількість транспорту. Адже кожна багатоповерхова новобудова – це ще й кількадесят автівок її мешканців. А відтак стрімко збільшується навантаження на вулиці, та надто на мости через Дніпро.

Замість будівництва нових транспортних мостів через Дніпро київська влада хизується декоративним пішохідно-велиспедним містком між двома парковими зонами!

Затори на київських мостах стали звичайним явищем, нових мостів дедалі більше бракує. Та замість будівництва нових транспортних мостів через Дніпро київська влада хизується декоративним пішохідно-велиспедним містком між двома парковими зонами! Замість єднати береги Дніпра мер Кличко з’єднав парки!

Новий місток для милування краєвидами обійшовся столичному бюджету у 419,96 мільйона гривень (причому, в ході будівництва об’єкт став десь у півтора рази дорожче, ніж планували попервах – 255,37 мільйона гривень). Звичайно, цих коштів не вистачило б для зведення нового фундаментального моста через Дніпро. Але їх було би цілком достатньо на те, аби прискорити будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, яке триває черепашими темпами. Або можна було би прискорити ремонт проїжджої частини Мосту метро, який також відбувається вельми неквапно, а тому затор тут став мало не хронічним.

Дитяче питання містобудівникові

Крім того, у новозбудованих високоповерхових кварталах бракує шкіл та дитячих садків. А селяться там здебільшого молоді сім’ї із дітьми. За даними «Економічної правди», Києву бракує 57 шкіл та 70 дитячих садочків. Це серйозна проблема для усього міста, але особливо гостро вона відчувається у новозбудованих лівобережних районах.

Витрачених на красивий місток коштів вистачило б на чотири школи або десять дитячих садків!

Якщо виходити із оцінок Мінрегіонбуду, згідно з якими будівництво однієї школи (на 1000 учнів) коштує від 105 мільйонів гривень, дитячого садка (на 300 дітей) – від 40 мільйонів, то витрачених на красивий місток коштів вистачило б на чотири школи або десять дитячих садків! І це набагато потрібніше для міста, ніж красивий декоративний місток.

Київський мер зі своїм мостиком нагадує безпорадну господиню, в якої зголодніла родина, але замість готувати основні страви, вона оздоблює тістечка кремовими квіточками. Гарно прикрашені тістечка – це чудово, але для голодних значно важливіші перша-друга страви, а не ефектно оздоблений десерт.

Декоративний місток – це добре, але в Києва є значно серйозніші проблеми. Прикро, що київська влада цього не розуміє.

Дмитро Шурхало – журналіст

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода