На мосту у Києві вирішили зняти для перевірки не лише пошкоджені фрагменти скла – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що фахівці вирішили на новому пішохідному мосту поряд із пошкодженими фрагментами скляної плівки, зняти для перевірки й інші – ті, що не постраждали.

«Захисну склоплівку, пошкоджену напередодні вандалами, вже замінюють на нову. Плівку на інших фрагментах підлоги теж для перевірки знімуть і ще раз оброблять герметиком. А кияни продовжують іти гуляти нашим новим пішохідного-велосипедним мостом і милуватися краєвидами з нього», – написав Кличко на сторінці у Facebook.

Він вчергове висловив жаль через спроби «спаплюжити те, що створювалося для мільйонів киян».

Кілька годин тому Віталій Кличко пообіцяв, що пошкоджену плівку зі скла на пішохідному мосту у Києві відновлять за добу. Незабаром після цього у соцмережах з’явилося відео робіт з відновлення, на якому користувачі припустили, що поряд із пошкодженої плівкою, тріщини з’явилися і на сусідньому фрагменті скла на мосту.

Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві відкрили 25 травня. Але тимчасово частково перекрили вже наступного дня – через тріщину в склі. Поліція зафіксувала інцидент, але про порушення справи наразі не повідомлялося. Маршрут нового мосту пролягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Будівництво мосту тривало 5 місяців.