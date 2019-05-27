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27 Травень 2019, Київ 18:19
Новини | Суспільство

На мосту у Києві вирішили зняти для перевірки не лише пошкоджені фрагменти скла – Кличко

Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві відкрили 25 травня, але частково перекрили наступного дня через пошкодження

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Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що фахівці вирішили на новому пішохідному мосту поряд із пошкодженими фрагментами скляної плівки, зняти для перевірки й інші – ті, що не постраждали.

«Захисну склоплівку, пошкоджену напередодні вандалами, вже замінюють на нову. Плівку на інших фрагментах підлоги теж для перевірки знімуть і ще раз оброблять герметиком. А кияни продовжують іти гуляти нашим новим пішохідного-велосипедним мостом і милуватися краєвидами з нього», – написав Кличко на сторінці у Facebook.

Він вчергове висловив жаль через спроби «спаплюжити те, що створювалося для мільйонів киян».

Відкриття «скляного» мосту в Києві у 12 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Відкриття «скляного» мосту в Києві у 12 фото

У Києві відкрили новий пішохідно-велосипедний міст. Його маршрут сягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. На відкриття нового мосту прийшли тисячі киян та гостей столиці

Кілька годин тому Віталій Кличко пообіцяв, що пошкоджену плівку зі скла на пішохідному мосту у Києві відновлять за добу. Незабаром після цього у соцмережах з’явилося відео робіт з відновлення, на якому користувачі припустили, що поряд із пошкодженої плівкою, тріщини з’явилися і на сусідньому фрагменті скла на мосту.

Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві відкрили 25 травня. Але тимчасово частково перекрили вже наступного дня – через тріщину в склі. Поліція зафіксувала інцидент, але про порушення справи наразі не повідомлялося. Маршрут нового мосту пролягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Будівництво мосту тривало 5 місяців.

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