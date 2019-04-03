«Міст Кличка» і Володимирська гірка: конфлікт між КМДА і Мінкультом

Довжина – понад 200 метрів, ширина – у різних місцях від 14 до 6 метрів, висота 22 метри, вартість будівництва – близько 260 мільйонів гривень. Такі «параметри» вело-пішохідного мосту, який має поєднати Володимирську гірку з парком «Хрещатий», із майданчиком де розташована Арка дружби народів. Столична влада влада бачить міст як частину туристичного маршруту від Києво-Печерської Лаври та музею Голодоморів – до Пейзажної алеї та урочища Гончарі-Кожум’яки. Київські активісти ж наголошують: КМДА порушило пам’яткоохоронне законодавство, оскільки ця територія має статус земель історико-культурного призначення. У ЮНЕСКО, ознайомившись із проектом, як стверджує Мінкульт, рекомендували утриматися від будівництва, але воно триває.

По будмайданчику на Володимирській гірці жваво пересувається будівельна техніка, перемовляються робітники, ведуть зварювальні роботи. Просувається будівництво і з боку парку «Хрещатий».

Відсутність систем водовідведення не виключає зруйнування конструкцій у районі Пам’ятника Магдебурзькому праву – пам’ятки історії та архітектури початку 19 століття.

«Ми бачимо, що міст будують шаленими темпами, не звертаючи уваги на особливості ґрунтів та стоки підземних вод. Відсутність систем водовідведення не виключає зруйнування конструкцій у районі пам’ятника Магдебурзькому праву – пам’ятки історії та архітектури початку 19 століття. Від будівництва мосту може постраждати і Поштова площа з її складними комунікаціями і транспортними розв’язками», – ділиться своїми побоюваннями із Радіо Свобода Віталій Білецький – активіст, представник ініціативної групи «Музей на Поштовій площі».

​Білецький повідомив, що активісти та народні депутати міжфракційного об’єднання «За Київ» провели слухання щодо законності побудови мосту й обговорили проблеми збереженням історичного ландшафту правого берега Дніпра та прилеглих територій.

Окрім цього, ще є ризики пов'язані із тим, що будівництво мосту ведуть недалеко від буферної (захисної) зони собору Святої Софії Київської, котра входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Міністерство культури України, посилаючись на рекомендації ЮНЕСКО, вимагає від КМДА «припинити будь-які будівельні роботи … до врегулювання розбіжностей та проведення відповідних консультацій», ідеться у листі за підписом заступника міністра культури Тетяни Мазур.

Принаймні, такий лист опублікувало видання LIGA.net

Міністерство культури очікує на приїзд експертів ЮНЕСКО у квітні, які зможуть на місці вивчити ситуацію і ухвалити остаточний висновок.

Влада загроз не бачить

У Київській міські держадміністрації у відповідь на заяви активістів повідомили: зведення мосту відбувається за 800 метрів від собору Святої Софії, тож «ніяким чином не впливає на цей об’єкт» світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко. Він наголосив, що київська влада, задля уникнення ризиків, звернулась до Експертної Ради Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (УНК ІКОМОС) із проханням – надати висновки щодо впливу проекту будівництва мосту на собор Святої Софії Київської та територію довкола нього.

Вплив зведення пішохідного мосту на фізичну збереженість об’єкта всесвітньої спадщини фактично відсутній

«УНК ІКОМОС було опрацьовано містобудівну та пам’яткоохоронну документацію та надано висновок, що вплив зведення пішохідного мосту на фізичну збереженість об’єкту всесвітньої спадщини фактично відсутній», – повідомив Олександр Спасибко.

Вело-пішохідний міст як «принада для туристів»

Ініціатива збудувати пішохідний міст для запуску туристичного маршруту по київських кручах Дніпра належить міському голові столиці Віталієві Кличку та його команді. У липні 2018 року, відкриваючи оновлені сходи, які ведуть з Пейзажної алеї, від Національного музею історії України в урочище Гончарі-Кожум'яки на Подолі, Кличко повідомив про намір звести пішохідний міст між парком «Володимирська гірка» та Аркою дружби народів.​

«Ми вкладаємо кошти в інфраструктуру. Ми починаємо (2018 року – ред.) будувати пішохідний полегшений міст за швейцарським проектом – він буде починатися біля арки Дружби народів поблизу Європейської площі і дійде до Володимирської гірки. І можна буде пішки дістатися до знакових місць Києва. З мосту відкриватиметься дивовижний вид на Дніпро. Можна буде побачити увесь Київ. Цей міст зробить наше місто ще більш привабливим для туристів», – упевнений Віталій Кличко.

Тепер цей недобудований міст вже називають «мостом Кличка». І, з огляду, на суперечності між Міністерством культури і столичною адміністрацією, ще багато питань залишаються відкритими.

Хоча, сам Віталій Кличко обіцяє, що міст відкриють цього року на День Києва.