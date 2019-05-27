Пошкоджену плівку зі скла на пішохідному мосту у Києві відновлять за добу – Кличко

Пошкоджену вандалами захисну плівку зі скла на двох елементах скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві відновлять протягом доби, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Вандали пошкодили захисну склоплівку на двох фрагментах скляної підлоги. Основне – гартоване скло – не постраждало. І зараз ми це продемонстрували. Пошкоджені ж елементи замінять протягом доби. Але боляче, коли гарні об’єкти страждають від «розваг» тих, хто не любить наше місто. І нічого не створюють, а знищують те, що створюють інші», – сказав Кличко.

Міський голова закликав киян повідомляли про відомі їм акти вандалізму в місті.

«За словами експертів, які разом із мером перевіряли скляну поверхню, шкода, нанесена її елементам, заподіяна умисно. Мер також зазначив, що окрім камер спостереження, що встановлені на мосту, додаткові засоби відеоспостереження встановлять і знизу, під мостом», – йдеться в повідомленні КМДА.

Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві відкрили 25 травня. Але вже тимчасово частково перекрили наступного дня через тріщину в склі. Поліція зареєструвала інцидент у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Маршрутнового мосту пролягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Будівництво мосту тривало 5 місяців.