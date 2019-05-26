«Скляний» міст у Києві частково перекрили через пошкодження

Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві, який відкрили 25 травня, тимчасово частково перекрили через тріщину в склі, повідомляє поліція столиці України.

«Обставини пошкодження скла встановлюються. Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Після ретельного огляду події буде надана правова кваліфікація. На час роботи експертів тимчасово обмежено рух на цій ділянці мосту. Просимо з розумінням поставитися до таких заходів», – заявили в поліції.

Мер Києва Віталій Кличко висловив обурення через пошкодження мосту і заявив, що основна версія, яку розглядають, – акт вандалізму.

«Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла(мосту). Розглядається версія того, що стріляли. Сказати, що я збентежено злий – це нічого не сказати! Я знаю, що є багато недоброзичливців того, що в Києві відбуваються позитивні зміни. Але такі диверсії – це кримінал. І будуть мати жорстку відповідь», – написав Кличко у Facebook.

Новий міст відкрили 25 травня. Його маршрут сягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Будівництво мосту тривало 5 місяців.