Відкриття «скляного» мосту в Києві у 12 фото

У Києві відкрили новий пішохідно-велосипедний міст. Його маршрут сягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Будівництво моста тривало 5 місяців. Як повідомляють в КМДА, в історичному центрі столиці з’явиться новий великий туристичний маршрут – від Пейзажної алеї та аж до Києво-Печерської лаври. Його ключовою частиною буде новий міст. На відкриття нового мосту прийшли тисячі киян та гостей столиці. Там побував і фотокореспондент Радіо Свобода Сергій Нужненко. Пропонуємо подивитися на відкриття нового мосту у фоторепортажі.