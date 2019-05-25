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26 Травень 2019, Київ 01:02
Фотогалереї

Відкриття «скляного» мосту в Києві у 12 фото

У Києві відкрили новий пішохідно-велосипедний міст. Його маршрут сягає від Володимирської гірки до Арки дружби народів. Будівництво моста тривало 5 місяців. Як повідомляють в КМДА, в історичному центрі столиці з’явиться новий великий туристичний маршрут – від Пейзажної алеї та аж до Києво-Печерської лаври. Його ключовою частиною буде новий міст. На відкриття нового мосту прийшли тисячі киян та гостей столиці. Там побував і фотокореспондент Радіо Свобода Сергій Нужненко. Пропонуємо подивитися на відкриття нового мосту у фоторепортажі.

Останні приготування
1 Останні приготування
Вага металоконструкцій &ndash; 460 тонн. Тільки центральна частина мосту (довжиною 63 метри) важить 125 тонн. Її піднімали та встановлювали 3 доби
2 Вага металоконструкцій – 460 тонн. Тільки центральна частина мосту (довжиною 63 метри) важить 125 тонн. Її піднімали та встановлювали 3 доби
Володимир (ліворуч) та Віталій (праворуч) Клички стрибають по скляних конструкціях мосту. Вага Володимира 109 кілограмів, вага Віталія Кличка &ndash; 112 кілограмів. Брати продемонстрували міцність споруди своїми стрибками
3 Володимир (ліворуч) та Віталій (праворуч) Клички стрибають по скляних конструкціях мосту. Вага Володимира 109 кілограмів, вага Віталія Кличка – 112 кілограмів. Брати продемонстрували міцність споруди своїми стрибками
Проте їхня вага ніщо у порівнянні з кількістю відвідувачі, які долучилися до відкриття мосту
4 Проте їхня вага ніщо у порівнянні з кількістю відвідувачі, які долучилися до відкриття мосту
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Ті, хто бажав екстриму &ndash; випробували себе на скляних конструкціях мосту
6 Ті, хто бажав екстриму – випробували себе на скляних конструкціях мосту
А хтось просто любувався лівобережним пейзажем Києва
7 А хтось просто любувався лівобережним пейзажем Києва
І якщо раптом шукатимете місце для &laquo;селфі&raquo;, ви можете знайти його і на новому мосту. Як це зробили ці дві дівчини
8 І якщо раптом шукатимете місце для «селфі», ви можете знайти його і на новому мосту. Як це зробили ці дві дівчини
Не єдиним &laquo;селфі&raquo;. Адже &laquo;Міст закоханих&raquo; нині отримав нового конкурента
9 Не єдиним «селфі». Адже «Міст закоханих» нині отримав нового конкурента
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Такі пейзажі можна сьогодні побачити із нового моста
11 Такі пейзажі можна сьогодні побачити із нового моста
Шлях починається із Володимирської гірки
12 Шлях починається із Володимирської гірки

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