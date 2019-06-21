Київське метро: дві станції зачинені через «мінування», три – відчинили після перевірки

Станції метро «Олімпійська» і «Гідропарк» досі зачинені на вхід і вихід через анонімний дзвінок про замінування, що надійшов вранці 21 червня, повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

За повідомленням, станції «Хрещатик» і «Золоті ворота», «Печерська» перевірили і відчинили для роботи у звичайному режимі.

10 червня внаслідок повідомлень про мінування у різний час припиняли роботу п’ять станцій київського метро: «Золоті ворота», «Театральна», «Теремки», «Олімпійська» і «Печерська». Згодом станції були відкриті, вибухівки не знайшли на жодній.