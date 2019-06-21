Ще кілька станцій метро у Києві закрили через дзвінок про замінування – підземка

Станції метро «Олімпійська», «Печерська», «Гідропарк», «Золоті ворота» та пересадку на «Театральну» у Києві закрили на вхід та вихід, повідомили у столичній підземці.

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Станцію «Хрещатик» перевірено та відчинено для роботи у звичайному режимі. Перепрошуємо за незручності», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні для перевірки закривали центральну станцію метро «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».

10 червня внаслідок повідомлень про мінування у різний час припиняли роботу п’ять станцій київського метро: «Золоті ворота», «Театральна», «Теремки», «Олімпійська» та «Печерська». Згодом станції були відкриті, вибухівки не знайшли на жодній.