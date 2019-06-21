Станція «Хрещатик» закрита через повідомлення про мінування – метрополітен

Центральну станцію метро «Хрещатик» закрили через дзвінок про мінування, повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

«Станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності» зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Перепрошуємо за незручності!» – йдеться в заяві метрополітену.

У відомстві обіцяють повідомити про відновлення роботи станції після завершення перевірки.

10 червня внаслідок повідомлень про мінування у різний час припиняли роботу п’ять станцій київського метро: «Золоті ворота», «Театральна», «Теремки», «Олімпійська» та «Печерська». Згодом станції були відкриті, вибухівки не знайшли на жодній.