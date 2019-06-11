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11 Червень 2019, Київ 10:16
Новини | Події

У Києві вранці закрили одну зі станцій метро – технічна несправність поїзда (оновлено)

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У столичному метрополітені вранці 11 червня повідомили про закриття однієї зі станцій підземки для перевірки. Станом на 9:49 «зелена» лінія метро працює в звичайному режимі.

Раніше станцію метро «Печерська» зачиняли для пасажирів через технічну несправність поїзда.

10 червня у київському метро через повідомлення про замінування закривали з різною періодичністю 5 станцій – «Печерська», «Золоті ворота», «Театральна», «Теремки», «Олімпійська». Після перевірок всі вони були відкриті на вхід та вихід, вибухонебезпечних предметів не виявили.

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