У Києві вранці закрили одну зі станцій метро – технічна несправність поїзда (оновлено)

У столичному метрополітені вранці 11 червня повідомили про закриття однієї зі станцій підземки для перевірки. Станом на 9:49 «зелена» лінія метро працює в звичайному режимі.

Раніше станцію метро «Печерська» зачиняли для пасажирів через технічну несправність поїзда.

10 червня у київському метро через повідомлення про замінування закривали з різною періодичністю 5 станцій – «Печерська», «Золоті ворота», «Театральна», «Теремки», «Олімпійська». Після перевірок всі вони були відкриті на вхід та вихід, вибухонебезпечних предметів не виявили.