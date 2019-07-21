Парубій назвав орієнтовний час першого засідання Верховної Ради нового скликання

Перше засідання нового парламенту може відбутися наприкінці серпня, початку вересня, припустив голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час голосування на позачергових виборах до парламенту.

«Кінець серпня, початок вересня – орієнтовна дата, коли робоча група може прийняти рішення проводити перше засідання. Апарат Верховної Ради готовий до активної роботи», – сказав Парубій.

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».