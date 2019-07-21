У Києві загасили пожежу поблизу виборчої дільниці – ДСНС

21 липня о 16:35 в Печерському районі Києва на території школи, де розташована виборча дільниця, сталося займання сміття в металевому контейнері, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Працівники ДСНС, закріпені за даною виборчою дільницею, оперативно відреагували та загасили займання підручними засобами пожежогасіння», – вказано в повідомленні.

В Україні триває голосування на дострокових виборах до Верховної Ради, серйозних порушень не зафіксовано, повідомив удень 21 липня заступник голови Центральної виборчої дільниці Олег Конопольський.

Активність виборців станом на 16:00 склала 36,57%, повідомляє Центральна виборча комісія за даними 197 зі 199 виборчих округів.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.