У Києві загасили пожежу поблизу виборчої дільниці – ДСНС

21 липня о 16:35 в Печерському районі Києва на території школи, де розташована виборча дільниця, сталося займання сміття в металевому контейнері, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
«Працівники ДСНС, закріпені за даною виборчою дільницею, оперативно відреагували та загасили займання підручними засобами пожежогасіння», – вказано в повідомленні.
В Україні триває голосування на дострокових виборах до Верховної Ради, серйозних порушень не зафіксовано, повідомив удень 21 липня заступник голови Центральної виборчої дільниці Олег Конопольський.
Активність виборців станом на 16:00 склала 36,57%, повідомляє Центральна виборча комісія за даними 197 зі 199 виборчих округів.
На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
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