Поліція відкрила 33 кримінальних справи, пов'язані з виборами

Поліція відкрила 33 кримінальні провадження через ймовірне порушення виборчого законодавства у день голосування на позачергових виборах президента, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
«Станом на 17:00 21 липня поліція зафіксувала 1614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства в день виборів. Складено 41 адмінпротокол і відкрито 33 кримінальні провадження. Із них найбільше у: Донецькій області – 221, Дніпропетровській – 220, Одеській і місті Києві – по 113, Харківській – 93, Запорізькій – 91», – йдеться в повідомленні.
Порушення пов’язані, зокрема, з незаконною агітацією, перешкоджанням здійсненню виборчого права, конфліктом, підкупом виборців, пошкодженням бюлетеня, пошкодженням майна, повідомленням про замінування.
«Приблизно 40% людей уже прийшли на дільниці і віддали свій голос за того чи іншого кандидата. За три години до завершення виборів ми очікуємо явку виборців до 50%», – сказав радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.
Всього з початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 8954 порушень, пов’язаних із виборчим процесом, склала 1288 адміністративних протоколів, за 396 повідомленнями відомості внесені в ЄРДР.
21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
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