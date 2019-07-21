Поліція відкрила 33 кримінальних справи, пов'язані з виборами

Поліція відкрила 33 кримінальні провадження через ймовірне порушення виборчого законодавства у день голосування на позачергових виборах президента, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

«Станом на 17:00 21 липня поліція зафіксувала 1614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства в день виборів. Складено 41 адмінпротокол і відкрито 33 кримінальні провадження. Із них найбільше у: Донецькій області – 221, Дніпропетровській – 220, Одеській і місті Києві – по 113, Харківській – 93, Запорізькій – 91», – йдеться в повідомленні.

Порушення пов’язані, зокрема, з незаконною агітацією, перешкоджанням здійсненню виборчого права, конфліктом, підкупом виборців, пошкодженням бюлетеня, пошкодженням майна, повідомленням про замінування.

«Приблизно 40% людей уже прийшли на дільниці і віддали свій голос за того чи іншого кандидата. За три години до завершення виборів ми очікуємо явку виборців до 50%», – сказав радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.

Всього з початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 8954 порушень, пов’язаних із виборчим процесом, склала 1288 адміністративних протоколів, за 396 повідомленнями відомості внесені в ЄРДР.

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.