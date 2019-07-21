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21 Липень 2019, Київ 19:16
Новини | Політика

Вибори у Львівській області: низька явка, з’їдені бюлетені і невизначеність виборців

Парламентські вибори у Львівській області, 21 липня 2019 року

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У Львівській області на 16 годину явка становила понад 32%. Найактивніше люди голосують у Львові, однак протягом голосування черг не виникає.

Суттєвих порушень, які б вплинули на результат голосування, спостерігачі не зафіксували. Однак є випадки, коли одній людині видали більшу кількість бюлетенів чи видали їх без паспорта.

Як голосують виборці на Львівщині – опитування
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Як голосують виборці на Львівщині – опитування

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У 121 виборчому окрузі (Дрогобич) літня людина зіпсувала два бюлетені. Чоловік відмовився голосувати у кабінці і на знак протесту щодо зауваження членів дільничної комісії зім’яв документи.

Скандал на одній із дільниць вчинила 94-річна жінка, яка мала голосувати вдома. Після видачі бюлетенів жінка відмовилася їх кидати в переносну скриньку, вимагаючи кинути у звичайну на дільниці, а згодом почала розривати бюлетені і їх їсти.

Правоохоронці перевіряють понад 10 звернень про порушення виборчого законодавства.

Громадська мережа «Опора» зафіксувала напередодні й у день голосування білборди, плакати, що асоціюються з певними політичними партіями, але без вихідних даних.

Дострокові парламентські вибори

  • 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
  • На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
  • В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
  • ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

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