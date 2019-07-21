Вибори у Львівській області: низька явка, з’їдені бюлетені і невизначеність виборців

У Львівській області на 16 годину явка становила понад 32%. Найактивніше люди голосують у Львові, однак протягом голосування черг не виникає.

Суттєвих порушень, які б вплинули на результат голосування, спостерігачі не зафіксували. Однак є випадки, коли одній людині видали більшу кількість бюлетенів чи видали їх без паспорта.

У 121 виборчому окрузі (Дрогобич) літня людина зіпсувала два бюлетені. Чоловік відмовився голосувати у кабінці і на знак протесту щодо зауваження членів дільничної комісії зім’яв документи.

Скандал на одній із дільниць вчинила 94-річна жінка, яка мала голосувати вдома. Після видачі бюлетенів жінка відмовилася їх кидати в переносну скриньку, вимагаючи кинути у звичайну на дільниці, а згодом почала розривати бюлетені і їх їсти.

Правоохоронці перевіряють понад 10 звернень про порушення виборчого законодавства.

Громадська мережа «Опора» зафіксувала напередодні й у день голосування білборди, плакати, що асоціюються з певними політичними партіями, але без вихідних даних.