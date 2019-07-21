Вибори у Львівській області: низька явка, з’їдені бюлетені і невизначеність виборців

У Львівській області на 16 годину явка становила понад 32%. Найактивніше люди голосують у Львові, однак протягом голосування черг не виникає.
Суттєвих порушень, які б вплинули на результат голосування, спостерігачі не зафіксували. Однак є випадки, коли одній людині видали більшу кількість бюлетенів чи видали їх без паспорта.
У 121 виборчому окрузі (Дрогобич) літня людина зіпсувала два бюлетені. Чоловік відмовився голосувати у кабінці і на знак протесту щодо зауваження членів дільничної комісії зім’яв документи.
Скандал на одній із дільниць вчинила 94-річна жінка, яка мала голосувати вдома. Після видачі бюлетенів жінка відмовилася їх кидати в переносну скриньку, вимагаючи кинути у звичайну на дільниці, а згодом почала розривати бюлетені і їх їсти.
Правоохоронці перевіряють понад 10 звернень про порушення виборчого законодавства.
Громадська мережа «Опора» зафіксувала напередодні й у день голосування білборди, плакати, що асоціюються з певними політичними партіями, але без вихідних даних.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
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