Бокс для їжі замість скриньки для голосування: вибори на станції «Академік Вернадський» відбулися

Полярники зі станції «Академік Вернадський» проголосували на парламентських виборах, повідомило Міністерство освіти і науки України.

У голосуванні взяли участь усі 12 учасників української антарктичної експедиції. Голосування розпочалося о 8:00 (14:00 за Києвом) і тривало 30 хвилин.

Полярники та полярниці голосували лише за загальнонаціональними списками партій, оскільки спецдільниця в Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів.

Станція «Академік Вернадський» розташована за 15 тисяч кілометрів від Києва і є найвіддаленішою виборчою дільницею України. Полярники використовують роздруковані сканкопії бюлетенів, які напередодні надсилає Центральна виборча комісія. У день виборів в одному з приміщень станції встановлюють саморобну кабінку для голосування та урну. Сканкопію протоколу результатів виборів надсилають до Києва через інтернет.

У МОН розповіли, що полярники голосували на станції в приміщенні бару «Фарадей». Cкринькою для голосування слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетенів.