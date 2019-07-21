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21 Липень 2019, Київ 17:44
Новини | Політика

Бокс для їжі замість скриньки для голосування: вибори на станції «Академік Вернадський» відбулися

Під час голосування на виборах до Верховної Ради України. Київ, 21 липня 2019 року

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Полярники зі станції «Академік Вернадський» проголосували на парламентських виборах, повідомило Міністерство освіти і науки України.

У голосуванні взяли участь усі 12 учасників української антарктичної експедиції. Голосування розпочалося о 8:00 (14:00 за Києвом) і тривало 30 хвилин.

Полярники та полярниці голосували лише за загальнонаціональними списками партій, оскільки спецдільниця в Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів.

Станція «Академік Вернадський» розташована за 15 тисяч кілометрів від Києва і є найвіддаленішою виборчою дільницею України. Полярники використовують роздруковані сканкопії бюлетенів, які напередодні надсилає Центральна виборча комісія. У день виборів в одному з приміщень станції встановлюють саморобну кабінку для голосування та урну. Сканкопію протоколу результатів виборів надсилають до Києва через інтернет.

У МОН розповіли, що полярники голосували на станції в приміщенні бару «Фарадей». Cкринькою для голосування слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетенів.

Дострокові парламентські вибори

  • 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
  • На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
  • В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
  • ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

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