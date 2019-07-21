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21 Липень 2019, Київ 17:45
Новини | Політика

Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів – МВС

Під час голосування на виборах до Верховної Ради України. Київ, 21 липня 2019 року

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Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів, повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк дані станом на 15:00.

За його словами, 12 справ стосуються незаконного використання виборчого бюлетеня, три – підкупу виборців, дві – перешкоджання здійсненню виборчого права, ще одна справа за фактом теракту.

«Всього зафіксовано від початку виборчого процесу 8 565 повідомлень про здійснення тих чи інших правопорушень, із них сьогодні – 1 225. Відкрито кримінальних впроваджень 386, із них 21 відкрито вже сьогодні. 1 271 складено протоколів, з яких 24 складено сьогодні», – сказав Шкіряк.

Дострокові парламентські вибори

  • 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
  • На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
  • В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
  • ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

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