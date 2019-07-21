У Київському СІЗО бракує бюлетенів – Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що на одній зі спеціальних виборчих дільниць у Київському СІЗО бракує бюлетенів для голосування на дострокових виборах до Верховної Ради.
«На одній із дільниць на 1106 виборців було наявно 1026 бюлетенів», – написала Денісова у Facebook.
Також Денісова вказала, що «усунуте одне з найбільш грубих порушень». «Раніше ми фіксували в установі роботу однієї спеціальної дільниці, хоча голосування відбувалося в трьох різних приміщеннях. Я вказала на цей недолік ЦВК, і цього разу в СІЗО створено три спеціальні виборчі дільниці, що відповідає кількості виборців, яких 2320 осіб», – зазначила Денісова.
Станом на 12:00 явка склала 19,23%, це дані 198 зі 199 виборчих округів. На дострокових виборах до Верховної Ради наразі не зафіксовано серйозних порушень, повідомив заступник голови Центральної виборчої дільниці Олег Конопольський.
21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
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