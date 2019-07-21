У Київському СІЗО бракує бюлетенів – Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що на одній зі спеціальних виборчих дільниць у Київському СІЗО бракує бюлетенів для голосування на дострокових виборах до Верховної Ради.

«На одній із дільниць на 1106 виборців було наявно 1026 бюлетенів», – написала Денісова у Facebook.

Також Денісова вказала, що «усунуте одне з найбільш грубих порушень». «Раніше ми фіксували в установі роботу однієї спеціальної дільниці, хоча голосування відбувалося в трьох різних приміщеннях. Я вказала на цей недолік ЦВК, і цього разу в СІЗО створено три спеціальні виборчі дільниці, що відповідає кількості виборців, яких 2320 осіб», – зазначила Денісова.

Станом на 12:00 явка склала 19,23%, це дані 198 зі 199 виборчих округів. На дострокових виборах до Верховної Ради наразі не зафіксовано серйозних порушень, повідомив заступник голови Центральної виборчої дільниці Олег Конопольський.

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.