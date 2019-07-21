На виборах до Ради немає серйозних порушень – ЦВК

На дострокових виборах до Верховної Ради не зафіксовано серйозних порушень, повідомив заступник голови Центральної виборчої дільниці Олег Конопольський на брифінгу.

«Вибори відбуваються в штатному режимі. Ніяких системних порушень, які могли би вплинути на результати виборів, на цей час зафіксовано», – сказав він.

Також Конопольський заявив, що неможливо передбачити фінальну явку. Станом на 12:00 явка склала 19,22%, це дані 197 зі 199 виборчих округів.

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.