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21 Липень 2019, Київ 16:10
Новини | Політика

На виборах до Ради немає серйозних порушень – ЦВК

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На дострокових виборах до Верховної Ради не зафіксовано серйозних порушень, повідомив заступник голови Центральної виборчої дільниці Олег Конопольський на брифінгу.

«Вибори відбуваються в штатному режимі. Ніяких системних порушень, які могли би вплинути на результати виборів, на цей час зафіксовано», – сказав він.

Також Конопольський заявив, що неможливо передбачити фінальну явку. Станом на 12:00 явка склала 19,22%, це дані 197 зі 199 виборчих округів.

/**/ /**/ /**/ Станом на 11:00 відкрились всі виборчі дільниці, хоча деякі – із запізненням
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  • В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
  • ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

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