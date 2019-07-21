Українські екзит-поли: де побачити, хто проходить до парламенту?

Вони дізнаються результати виборів першими. Вони першими покажуть їх українцям. Але це будуть неофіційні, приблизні результати. Вони – це українські екзит-поли: загальнонаціональні опитування виборців на виході з дільниць. Перші їхні результати з’являться після восьмої вечора – щойно в Україні зачиняться дільниці. Радіо Свобода розповідає, хто і як буде підбивати підсумки голосування на виборах до Верховної Ради.

Цифри екзит-полів ніколи повністю не збігаються із офіційними результатами виборів, але дають загальне уявлення про те, хто вийшов у лідери перегонів. Так, під час обох турів президентських виборів-2019 офіційні результати виборів та дані екзит-полів відрізнялися не більше, ніж на 2% (для лідерів перегонів). Серед іншого, такі масштабні опитування виборців можуть допомогти виявити масштабні фальсифікації, якщо вони мають місце.

Національний екзит-пол

За два десятиліття свого існування він став постійною платформою для опитування виборців та оприлюднення їхніх результатів. Національний екзит-пол вважають найавторитетнішим та одним із найточніших. Для його проведення поєднали свої зусилля фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, КМІС та «Центр Разумкова». Ці організації мають досвід проведення 17 екзит-полів в Україні, починаючи з 1998 року.

«Мета проекту — забезпечити ефективний громадський контроль за чесністю виборів. Реалізація проекту проходитиме під контролем Наглядової Ради, до якої увійшли лідери громадських організацій, провідні українські журналісти та експерти», – повідомляють організатори екзит-полу.

Скількох опитають:

Екзит-пол охоплює дільниці у чотирьох великих регіонах: Південь, Центр, Захід, Схід, окрім окупованих територій та спецдільниць (лікарні, тюрми, військові частини тощо), де організувати опитування було би вкрай складно.

Для опитування обрали випадковим чином 300 дільниць, їхня частка в тому чи іншому регіоні відповідає його частці населення.

Опитають близько 13 000 респондентів, приблизно по 43 респондента на виході з кожної дільниці. Точна цифра залежатиме від явки виборців.

Опитування проводять 800 інтерв'юерів (по 2-3 на дільницю), які пройшли спеціальне навчання тамають спеціальні бейджі з символікою Національного екзит-полу.

Учасники екзит-полу прогнозують, що похибка не перевищить 2,5% для лідерів і буде в межах 0,5–1% для інших партій.

Коли і де будуть результати:

14:00 – Національний екзит-пол дав пресконференцію про перебіг опитування на виході з виборчих дільниць, про ймовірні проблеми та складнощі, що можуть виникнути в інтерв’юерів під час збору даних.

19:45 – Розпочнеться пресконференція, на якій о 20.01 оприлюднять результати опитування тих виборців, які вийшли з дільниць станом на 18:00.

22:00 – На пресконференції оприлюднять уточнені дані Національного екзит-полу. Зазвичай на цей час організатори мають остаточні цифри щодо вибору українців, які взяли участь в опитуванні.

Одночасно результати екзит-полу з’являтимуться не лише на його офіційному сайті, а й на сайтах його трьох організаторів та на їхніх сторінках у соцмережах. О 20:00 опублікує результати екзит-полу на своїх онлайн-платформах і Радіо Свобода.

Пряму трансляцію оголошення результатів екзит-полу вестиме низка медіа: Інформаційна агенція «Укрінформ», Радіо Свобода, «Громадське», «UA Суспільне мовлення», а також телеканали «Еспресо», «24 канал», «СТБ», «Новий канал» та ICTV.

Опитування EXIT POLL

Його спільно проводять центр «СОЦИС» та «Комітет виборців України».

«Опитування виборців на виході з виборчих дільниць дасть можливість поглибити знання стосовно електоральних настроїв населення, а також оперативно одержати попередні результати виборів, забезпечити громадський контроль за проведенням виборів», – пояснюють свої цілі організатори екзит-полу.

Скількох опитають:

Для опитування випадковим чином обрали 360 дільниць в усіх регіонах України, крім окупованих Криму та частини Донбасу. Організатори планують опитати на виході з дільниць 14 тисяч українців.

Коли і де будуть результати:

Узагальнені дані по всій Україні з’являться після завершення голосування о 20:00 – на сайтах КВУ та центру «СОЦИС», а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Екзит-пол телеканалу «112 Україна»

На парламентських виборах-2019, так само, як і на минулих президентських, це дослідження є наймасштабнішим з-поміж українських екзит-полів, та одним із найточніших.

Цього разу опитування для 112 каналу проводять «Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA» (Австрія) та центр «Соціальний моніторинг» (Україна).

​Скількох опитають:

Опитування охопить 500 дільниць та приблизно 25 тисяч виборців. Похибка не має перевищити 2,4%. Цікаво, що половину з цих людей опитають усно, половину – за принципом «таємного голосування»: на виході з дільниці соціологи даватимуть виборцям власний «бюлетень», який вони заповнять і вкинуть у скриньку організаторів екзит-полу.

Коли і де будуть результати:

Результати опитування оприлюднять під час виборчого телемарафону «Хто?» в ефірі «112 Україна» та на платформах телеканалу в соцмережах.

​Екзит-пол «ТСН»

Його проводять на замовлення «1+1 медіа» компанії Kantar TNS та Info Sapiens.

Результати оголосять о 20:00 в ефірі «ТСН», під час телемарафону «Вибір країни», а також – на платформах «Телевізійної служби новин» у соцмережах.

Методику опитування і кількість респондентів «ТСН» наразі не повідомляє.

21 липня в Україні триває голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.

За даними ЦВК, вибори відбуваються у 199 округах на 29 тисячах 885 виборчих дільницях. Вибори відбуваються за змішаною системою: 22 партії висунули на вибори списки кандидатів і змагаються на загальнодержавному багатомандатному окрузі. На мажоритарних округах змагаються 3085 кандидатів, як самовисуванців, так і представників партій

Активність виборців на 12:00 становить 19,24%, повідомляє ЦВК.

Тим часом організації, які моніторять українські вибори, повідомляють про деякі порушення, серед яких конфлікти з учасниками екзит-полів та незаконна агітація в день голосування.

Радіо Свобода, висвітлюючи результати виборів в Раду, проведе спеціальний ефір: