Українські екзит-поли: де побачити, хто проходить до парламенту?

Вони дізнаються результати виборів першими. Вони першими покажуть їх українцям. Але це будуть неофіційні, приблизні результати. Вони – це українські екзит-поли: загальнонаціональні опитування виборців на виході з дільниць. Перші їхні результати з’являться після восьмої вечора – щойно в Україні зачиняться дільниці. Радіо Свобода розповідає, хто і як буде підбивати підсумки голосування на виборах до Верховної Ради.
Цифри екзит-полів ніколи повністю не збігаються із офіційними результатами виборів, але дають загальне уявлення про те, хто вийшов у лідери перегонів. Так, під час обох турів президентських виборів-2019 офіційні результати виборів та дані екзит-полів відрізнялися не більше, ніж на 2% (для лідерів перегонів). Серед іншого, такі масштабні опитування виборців можуть допомогти виявити масштабні фальсифікації, якщо вони мають місце.
За два десятиліття свого існування він став постійною платформою для опитування виборців та оприлюднення їхніх результатів. Національний екзит-пол вважають найавторитетнішим та одним із найточніших. Для його проведення поєднали свої зусилля фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, КМІС та «Центр Разумкова». Ці організації мають досвід проведення 17 екзит-полів в Україні, починаючи з 1998 року.
«Мета проекту — забезпечити ефективний громадський контроль за чесністю виборів. Реалізація проекту проходитиме під контролем Наглядової Ради, до якої увійшли лідери громадських організацій, провідні українські журналісти та експерти», – повідомляють організатори екзит-полу.
Скількох опитають:
Екзит-пол охоплює дільниці у чотирьох великих регіонах: Південь, Центр, Захід, Схід, окрім окупованих територій та спецдільниць (лікарні, тюрми, військові частини тощо), де організувати опитування було би вкрай складно.
Для опитування обрали випадковим чином 300 дільниць, їхня частка в тому чи іншому регіоні відповідає його частці населення.
Опитають близько 13 000 респондентів, приблизно по 43 респондента на виході з кожної дільниці. Точна цифра залежатиме від явки виборців.
Опитування проводять 800 інтерв'юерів (по 2-3 на дільницю), які пройшли спеціальне навчання тамають спеціальні бейджі з символікою Національного екзит-полу.
Учасники екзит-полу прогнозують, що похибка не перевищить 2,5% для лідерів і буде в межах 0,5–1% для інших партій.
Коли і де будуть результати:
14:00 – Національний екзит-пол дав пресконференцію про перебіг опитування на виході з виборчих дільниць, про ймовірні проблеми та складнощі, що можуть виникнути в інтерв’юерів під час збору даних.
19:45 – Розпочнеться пресконференція, на якій о 20.01 оприлюднять результати опитування тих виборців, які вийшли з дільниць станом на 18:00.
22:00 – На пресконференції оприлюднять уточнені дані Національного екзит-полу. Зазвичай на цей час організатори мають остаточні цифри щодо вибору українців, які взяли участь в опитуванні.
Одночасно результати екзит-полу з’являтимуться не лише на його офіційному сайті, а й на сайтах його трьох організаторів та на їхніх сторінках у соцмережах. О 20:00 опублікує результати екзит-полу на своїх онлайн-платформах і Радіо Свобода.
Пряму трансляцію оголошення результатів екзит-полу вестиме низка медіа: Інформаційна агенція «Укрінформ», Радіо Свобода, «Громадське», «UA Суспільне мовлення», а також телеканали «Еспресо», «24 канал», «СТБ», «Новий канал» та ICTV.
Його спільно проводять центр «СОЦИС» та «Комітет виборців України».
«Опитування виборців на виході з виборчих дільниць дасть можливість поглибити знання стосовно електоральних настроїв населення, а також оперативно одержати попередні результати виборів, забезпечити громадський контроль за проведенням виборів», – пояснюють свої цілі організатори екзит-полу.
Скількох опитають:
Для опитування випадковим чином обрали 360 дільниць в усіх регіонах України, крім окупованих Криму та частини Донбасу. Організатори планують опитати на виході з дільниць 14 тисяч українців.
Коли і де будуть результати:
Узагальнені дані по всій Україні з’являться після завершення голосування о 20:00 – на сайтах КВУ та центру «СОЦИС», а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Екзит-пол телеканалу «112 Україна»
На парламентських виборах-2019, так само, як і на минулих президентських, це дослідження є наймасштабнішим з-поміж українських екзит-полів, та одним із найточніших.
Цього разу опитування для 112 каналу проводять «Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA» (Австрія) та центр «Соціальний моніторинг» (Україна).
Скількох опитають:
Опитування охопить 500 дільниць та приблизно 25 тисяч виборців. Похибка не має перевищити 2,4%. Цікаво, що половину з цих людей опитають усно, половину – за принципом «таємного голосування»: на виході з дільниці соціологи даватимуть виборцям власний «бюлетень», який вони заповнять і вкинуть у скриньку організаторів екзит-полу.
Коли і де будуть результати:
Результати опитування оприлюднять під час виборчого телемарафону «Хто?» в ефірі «112 Україна» та на платформах телеканалу в соцмережах.
Його проводять на замовлення «1+1 медіа» компанії Kantar TNS та Info Sapiens.
Результати оголосять о 20:00 в ефірі «ТСН», під час телемарафону «Вибір країни», а також – на платформах «Телевізійної служби новин» у соцмережах.
Методику опитування і кількість респондентів «ТСН» наразі не повідомляє.
21 липня в Україні триває голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.
За даними ЦВК, вибори відбуваються у 199 округах на 29 тисячах 885 виборчих дільницях. Вибори відбуваються за змішаною системою: 22 партії висунули на вибори списки кандидатів і змагаються на загальнодержавному багатомандатному окрузі. На мажоритарних округах змагаються 3085 кандидатів, як самовисуванців, так і представників партій
Активність виборців на 12:00 становить 19,24%, повідомляє ЦВК.
Тим часом організації, які моніторять українські вибори, повідомляють про деякі порушення, серед яких конфлікти з учасниками екзит-полів та незаконна агітація в день голосування.
Радіо Свобода, висвітлюючи результати виборів в Раду, проведе спеціальний ефір:
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