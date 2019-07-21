У Запоріжжі «вибули» з бюлетеня чинного кандидата-мажоритарника

На одній з виборчих дільниць 76 округу Запоріжжя виявили бюлетені з позначкою «вибув» навпроти прізвища чинного кандидата по мажоритарному округу Михайла Прасола. Про це на свій сторінці Facebook повідомив сам кандидат у народні депутати, навпроти прізвища якого поставили штамп.

У головному управлінні Нацполіції області Радіо Свобода підтвердили інформацію про цей інцидент. Наразі проблемні бюлетені вилучаються, втім кількість зіпсованих документів невідома.

«Це помилково поставлено штамп. Скільки бюлетенів невідомо. Тільки надійшла інформація. Два прізвища поряд були, і десь помилково замість одного кандидата декілька штампів поставили навпроти іншого. Бюлетені зараз вилучають», – повідомив під час брифінгу т.в.о. заступника начальника головного управління Нацполіції в Запорізькій області полковник поліції Анатолій Ткаченко.