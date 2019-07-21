У Запоріжжі «вибули» з бюлетеня чинного кандидата-мажоритарника

На одній з виборчих дільниць 76 округу Запоріжжя виявили бюлетені з позначкою «вибув» навпроти прізвища чинного кандидата по мажоритарному округу Михайла Прасола. Про це на свій сторінці Facebook повідомив сам кандидат у народні депутати, навпроти прізвища якого поставили штамп.
У головному управлінні Нацполіції області Радіо Свобода підтвердили інформацію про цей інцидент. Наразі проблемні бюлетені вилучаються, втім кількість зіпсованих документів невідома.
«Це помилково поставлено штамп. Скільки бюлетенів невідомо. Тільки надійшла інформація. Два прізвища поряд були, і десь помилково замість одного кандидата декілька штампів поставили навпроти іншого. Бюлетені зараз вилучають», – повідомив під час брифінгу т.в.о. заступника начальника головного управління Нацполіції в Запорізькій області полковник поліції Анатолій Ткаченко.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
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