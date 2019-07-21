У Facebook триває агітація за та проти кандидатів – «Чесно»

У день дострокових парламентських виборів у соціальній мережі Facebook триває активна рекламна кампанія за та проти кандидатів у депутати Верховної Ради, повідомляє 21 липня рух «Чесно».

«Частина реклами транслюється із офіційних сторінок партій та мажоритарників, однак левова частка реклами транслюється із неофіційних фан-сторінок та сторінок, які транслюють антирекламу. Таким чином, політики ігнорують пряму заборону закону на агітацію в «день тиші» та день виборів», – інформують спостерігачі.

«Офіційна сторінка «Слуги народу» мобілізує своїх прихильників взяти участь у голосуванні, протиставляючи це тому, що старі політики розраховують на те, що молодь залишиться вдома. Змістовно більшість дописів ідентична, однак таргетовані вони на різні міста. Станом на 12 годину 21 липня на сторінці "Слуги народу" транслюється 34 активні рекламні дописи», – вказує рух «Чесно».

Аналітики наводять і приклади агітації за інші партії – «Батьківщину», «Опозиційну платформу – За життя», «Голос», «Європейську солідарність» та інші.

«Однак, чи не найбільше нехтують «днем тиші» і забороною на агітацію в день виборів саме мажоритарники», – інформує рух «Чесно».

Законодавство забороняє агітацію за чи проти кандидатів у народні депутати в день виборів і в «день тиші», який йому передує.

Станом на 12:00 явка склала 19,23%, це дані 198 зі 199 виборчих округів. На дострокових виборах до Верховної Ради наразі не зафіксовано серйозних порушень, повідомив заступник голови Центральної виборчої дільниці Олег Конопольський.

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.