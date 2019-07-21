Від нового парламенту України очікуємо продовження курсу до ЄС і НАТО – Андрій Футей

Українська діаспора у США очікує, що новий парламент, який обирають українці 21 липня, продовжуватиме курс попередників на шляху до Європейського союзу і НАТО. Про це заявив Радіо Свобода президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей.

«Головний виклик для України, нового парламенту – це європейська інтеграція, сприяння до членства в ЄС і НАТО, тісна співпраця зі США і Канадою, зупинення російського агресора, щоб він покинув, вийшов з території України», – зазначає президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей.

Сподіваюсь, що український народ буде мудрий сьогодні і обиратиме тих людей, які скеровуватимуть Україну на Захід, на євроінтеграцію

«Важливо, щоб стратегічно партнерство між США і Україною було ще кращим. Українська діаспора в усьому світі, яка становить понад 20 мільйонів осіб, впливатиме на уряди своїх країн. Наше завдання у Вашингтоні – впливати на американський уряд, адміністрацію президента Трампа, конгресменів у питаннях України, щоб вони чинили тиск і Україна йшла у напрямку, визначеному 5 років тому. Сподіваюсь, що український народ буде мудрий сьогодні і обиратиме тих людей, які скеровуватимуть Україну на Захід, на євроінтеграцію, а ми в українській діаспорі старатимемося бути впливовими не лише на наш уряд, але мають бути відчинені двері між новобраним президентом України, урядом, Верховною Радою, щоб вони відчували, що позитивні досягнення за 5 років мусять продовжити», – наголошує президент Українського конгресового комітету Америки.

За словами Андрія Футея, який працює одним із керівників місії Світового конгресу українців (СКУ) зі спостереження за виборами в Україні, виборча кампанія 21 липня проходить спокійно, без порушень.

«У Львові все спокійно. Маємо деякі зауваги наших спостерігачів в Одесі, які кажуть, що там напружена атмосфера, що є нові комісії, не ті члени ДВК, які були на президентських виборах і відчувається, що виборець напружений і не знає, за кого голосувати», – зауважив він.

Світовий конгрес українців відрядив на вибори в Україну 143 спостерігачів, а Український конгресовий комітет Америки – 32 короткотермінових спостерігачів.