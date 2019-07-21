«Йду та iншим рекомендую». Перші враження українців від парламентських виборів

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Українці у соціальних мережах розповідають свої враження від голосування та закликають усіх йти на дільниці. Радіо Свобода зібрало перші реакції на вибори у Верховну Раду.
Політики та чиновники теж активно розповідають про те, як вони ходили голосувати. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проголосував у Вінниці.
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич поділилась фотографією з дільниці.
Президент Володимир Зеленський теж взяв участь.
Спікер восьмого скликання Верховної Ради Андрій Парубій проголосував і опублікував фотографії.
Відзвітувався і п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.
Лідерка «Бітьківщини» Юлія Тимошенко теж долучилася.
І лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко.
Також Святослав Вакарчук з партії «Голос» та інші.
Посольства України з усього світу розповіли, як відкривались закордонні дільниці. В Австралії почали і закінчили одними з перших.
З гімном України та плакатом на підтримку політв’язня Олега Сенцова, який ув'язнений у Росії, відкрили дільницю у Варшаві.
Українці за кордоном діляться фотографіями з дільниць.
Роман Тимоцко розповів, як проголосував у Південній Кореї. «Якщо хтось сумнівається, чи йти на дільницю – будь ласка, не засмучуйте мене, і таки зробіть свій вибір», – написав він.
Інвестиційний банкір Сергій Фурса звітує про похід на дільницю.
Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря закликав українців йти на вибори.
«Йду i iншим рекомендую», – пише журналістка Кристина Бердинських.
Багато українців у соцмережах закликають співгромадян сходити на виборчі дільниці.
Дехто робить це в жартівливій формі.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
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