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21 Липень 2019, Київ 16:13
Політика

«Йду та iншим рекомендую». Перші враження українців від парламентських виборів

Явка на парламентських виборах перевищувала 19% о 12:00

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21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Українці у соціальних мережах розповідають свої враження від голосування та закликають усіх йти на дільниці. Радіо Свобода зібрало перші реакції на вибори у Верховну Раду.

Політики та чиновники теж активно розповідають про те, як вони ходили голосувати. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проголосував у Вінниці.

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич поділилась фотографією з дільниці.

Президент Володимир Зеленський теж взяв участь.

Спікер восьмого скликання Верховної Ради Андрій Парубій проголосував і опублікував фотографії.

Відзвітувався і п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

Лідерка «Бітьківщини» Юлія Тимошенко теж долучилася.

І лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко.

Також Святослав Вакарчук з партії «Голос» та інші.

Посольства України з усього світу розповіли, як відкривались закордонні дільниці. В Австралії почали і закінчили одними з перших.

З гімном України та плакатом на підтримку політв’язня Олега Сенцова, який ув'язнений у Росії, відкрили дільницю у Варшаві.

Українці за кордоном діляться фотографіями з дільниць.

Роман Тимоцко розповів, як проголосував у Південній Кореї. «Якщо хтось сумнівається, чи йти на дільницю – будь ласка, не засмучуйте мене, і таки зробіть свій вибір», – написав він.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса звітує про похід на дільницю.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря закликав українців йти на вибори.

«Йду i iншим рекомендую», – пише журналістка Кристина Бердинських.

/**/ /**/ /**/ Станом на 11:00 відкрились всі виборчі дільниці, хоча деякі – із запізненням
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​Багато українців у соцмережах закликають співгромадян сходити на виборчі дільниці.

Дехто робить це в жартівливій формі.

Дострокові парламентські вибори

  • 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
  • На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
  • В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
  • ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

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