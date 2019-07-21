«Йду та iншим рекомендую». Перші враження українців від парламентських виборів

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Українці у соціальних мережах розповідають свої враження від голосування та закликають усіх йти на дільниці. Радіо Свобода зібрало перші реакції на вибори у Верховну Раду.

Політики та чиновники теж активно розповідають про те, як вони ходили голосувати. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проголосував у Вінниці.

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич поділилась фотографією з дільниці.

Президент Володимир Зеленський теж взяв участь.

Спікер восьмого скликання Верховної Ради Андрій Парубій проголосував і опублікував фотографії.

Відзвітувався і п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

Лідерка «Бітьківщини» Юлія Тимошенко теж долучилася.

І лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко.

Також Святослав Вакарчук з партії «Голос» та інші.

Посольства України з усього світу розповіли, як відкривались закордонні дільниці. В Австралії почали і закінчили одними з перших.

З гімном України та плакатом на підтримку політв’язня Олега Сенцова, який ув'язнений у Росії, відкрили дільницю у Варшаві.

Українці за кордоном діляться фотографіями з дільниць.

Роман Тимоцко розповів, як проголосував у Південній Кореї. «Якщо хтось сумнівається, чи йти на дільницю – будь ласка, не засмучуйте мене, і таки зробіть свій вибір», – написав він.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса звітує про похід на дільницю.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря закликав українців йти на вибори.

«Йду i iншим рекомендую», – пише журналістка Кристина Бердинських.

​Багато українців у соцмережах закликають співгромадян сходити на виборчі дільниці.

Дехто робить це в жартівливій формі.