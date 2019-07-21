ЦВК оприлюднила попередні дані про явку виборців на 20:00

Активність виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 склала 50,09%, повідомляє Центральна виборча комісія. Ці попередні дані базуються на даних із 19 зі 199 виборчих округів.

Станом на 16:00 у ЦВК повідомляли, що активність виборців склала 36,55%.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

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За даними національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п’ять партій.