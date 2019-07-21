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21 Липень 2019, Київ 20:49
Новини | Політика

Дільниці закриті. В Україні відбулося голосування на парламентських виборах

Під час голосування на виборах до Верховної Ради України. Київ, 21 липня 2019 року

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В Україні завершилося голосування на виборах до Верховної Ради. О 20:00 були закриті виборчі дільниці.

У бюлетень для голосування за пропорційною системою були внесені назви 22 партій. За партійними списками українці обирали 225 депутатів.

Ще 199 депутатів громадяни обирали в мажоритарних округах (за винятком 26 округів, розташованих на окупованих територіях). Такий бюлетень отримували лише виборці, зареєстровані в 199 виборчих округах (тимчасово переміщені особи, а також громадяни з непідконтрольних урядові України територій могли проголосувати лише за партійними списками).

/**/ /**/ /**/ Під час голосування на виборах до Верховної Ради України. Київ, 21 липня 2019 року
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На дострокових виборах до Верховної Ради серйозних порушень не зафіксовано, повідомив удень 21 липня заступник голови Центральної виборчої дільниці Олег Конопольський.

Активність виборців станом на 16:00 склала 36,59%, повідомляє Центральна виборча комісія за даними 198 зі 199 виборчих округів.

Дострокові парламентські вибори

  • 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
  • На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
  • В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
  • ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

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