Дільниці закриті. В Україні відбулося голосування на парламентських виборах

В Україні завершилося голосування на виборах до Верховної Ради. О 20:00 були закриті виборчі дільниці.
У бюлетень для голосування за пропорційною системою були внесені назви 22 партій. За партійними списками українці обирали 225 депутатів.
Ще 199 депутатів громадяни обирали в мажоритарних округах (за винятком 26 округів, розташованих на окупованих територіях). Такий бюлетень отримували лише виборці, зареєстровані в 199 виборчих округах (тимчасово переміщені особи, а також громадяни з непідконтрольних урядові України територій могли проголосувати лише за партійними списками).
На дострокових виборах до Верховної Ради серйозних порушень не зафіксовано, повідомив удень 21 липня заступник голови Центральної виборчої дільниці Олег Конопольський.
Активність виборців станом на 16:00 склала 36,59%, повідомляє Центральна виборча комісія за даними 198 зі 199 виборчих округів.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
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