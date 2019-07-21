Дільниці закриті. В Україні відбулося голосування на парламентських виборах

В Україні завершилося голосування на виборах до Верховної Ради. О 20:00 були закриті виборчі дільниці.

У бюлетень для голосування за пропорційною системою були внесені назви 22 партій. За партійними списками українці обирали 225 депутатів.

Ще 199 депутатів громадяни обирали в мажоритарних округах (за винятком 26 округів, розташованих на окупованих територіях). Такий бюлетень отримували лише виборці, зареєстровані в 199 виборчих округах (тимчасово переміщені особи, а також громадяни з непідконтрольних урядові України територій могли проголосувати лише за партійними списками).

На дострокових виборах до Верховної Ради серйозних порушень не зафіксовано, повідомив удень 21 липня заступник голови Центральної виборчої дільниці Олег Конопольський.

Активність виборців станом на 16:00 склала 36,59%, повідомляє Центральна виборча комісія за даними 198 зі 199 виборчих округів.