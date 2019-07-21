У «Голосі» повідомили, з ким готові йти в коаліцію в Раді

Партія «Голос» готова на коаліцію з новими політичними силами, якщо за ними не стоятимуть олігархи і корупційний інтерес, заявив після оголошення даних екзит-полів заступник голови «Голосу» Ярослав Юрчишин.

«Для нас не важливі бренди і персоналії, важлива лише коаліційна угода. Якщо Порошенко і Тимошенко зможуть щиро і чесно говорити про деолігархізацію, ми готові навіть із ними вести переговори. Але вони мають оновитися не формально, прикрившись лише кількома новими обличчями, а по-справжньому», – сказав Юрчишин.

Він додав, що партія «Голос» ніколи не увійде в коаліцію з проросійськими силами, які представлять не Україну, а інтереси Кремля.

Водночас лідер «Голосу» Святослав Вакарчук заявив, що політична сила буде готова до переговорів після оголошення офіційних результатів виборів.

За словами Вакарчука, дані національного екзит-полу засвідчили, що українці проголосували за зміни.

«І ми щасливі бути частиною цих змін і стара політика, незалежно від того, хто її представляє, пішла в минуле», – сказав Вакарчук.

За даними національного екзит-полу, до парламенту проходить п’ять партій, зокрема «Голос» набирає 6,3%.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Читайте також: Україна обрала Раду-9. Живий блог

За попередніми даними ЦВК, явка виборців складає менше ніж 50%.