У «Голосі» повідомили, з ким готові йти в коаліцію в Раді

Партія «Голос» готова на коаліцію з новими політичними силами, якщо за ними не стоятимуть олігархи і корупційний інтерес, заявив після оголошення даних екзит-полів заступник голови «Голосу» Ярослав Юрчишин.
«Для нас не важливі бренди і персоналії, важлива лише коаліційна угода. Якщо Порошенко і Тимошенко зможуть щиро і чесно говорити про деолігархізацію, ми готові навіть із ними вести переговори. Але вони мають оновитися не формально, прикрившись лише кількома новими обличчями, а по-справжньому», – сказав Юрчишин.
Він додав, що партія «Голос» ніколи не увійде в коаліцію з проросійськими силами, які представлять не Україну, а інтереси Кремля.
Водночас лідер «Голосу» Святослав Вакарчук заявив, що політична сила буде готова до переговорів після оголошення офіційних результатів виборів.
За словами Вакарчука, дані національного екзит-полу засвідчили, що українці проголосували за зміни.
«І ми щасливі бути частиною цих змін і стара політика, незалежно від того, хто її представляє, пішла в минуле», – сказав Вакарчук.
За даними національного екзит-полу, до парламенту проходить п’ять партій, зокрема «Голос» набирає 6,3%.
21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.
На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.
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За попередніми даними ЦВК, явка виборців складає менше ніж 50%.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
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