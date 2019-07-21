Як голосували політичні лідери України на парламентських виборах – відео

Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Святослав Вакарчук, Андрій Парубій – як проголосували політичні лідери країни, дивіться в нашому сюжеті. У виборах народних депутатів бере участь майже шість тисяч кандидатів. Із них – 2746 включені до виборчих списків 22 партій, які претендують на 225 депутатських портфелів у багатомандатному виборчому окрузі. Усі інші кандидати балотуються в 199 мажоритарних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території непідконтрольні українській владі.