Тимошенко: склад коаліції залежить від Зеленського

Склад майбутньої парламентської коаліції залежить виключно від президента України Володимира Зеленського, партія якого «Слуга народу» набрала найбільшу кількість голосів на позачергових парламентських виборах, заявляє лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Ми готові формувати коаліцію виключно з партіями «Голос» і «Слуга народу». Ні з якими іншими партіями ми не будемо об’єднуватися», – сказала Тимошенко ввечері 21 липня в Києві у виборчому штабі «Батьківщини».

Лідер «Батьківщини» наголосила, що її політсила на жодні посади не претендує. «Ми будемо служити Україні, де б ми не були: в коаліції, не в коаліції» – додала вона.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

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За попередніми даними ЦВК, явка виборців складає менше ніж 50%.

За даними національного екзит-полу, до парламенту проходять п’ять партій.