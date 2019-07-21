МВС: системних порушень на виборах не було

Правоохоронці не зафіксували системних порушень під час позачергових парламентських виборів, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«Найголовніше – у нас немає жодного постраждалого громадянина. Виборчий оперативний штаб постійно відслідковував ситуацію, яка відбувалася в країні. Життя під час виборів не закінчується. Але, ті правоохоронці, які були залучені до проведення виборів, на 100% виконали свою роботу і впорались із поставленими завданнями. Для поліції робота не закінчується, вони ще забезпечують безпеку під час підрахунку голосів», ­– заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв і повідомлень, пов’язаних із проведенням позачергових виборів. Ці факти пов’язані з незаконною агітацією – 504; підкупом виборців – 74; перешкоджанням здійсненню виборчого права – 67; конфліктами – 46; фотографуванням бюлетенів – 38; пошкодженням бюлетенів – 31; повідомлення про замінування – 26, кажуть у МВС.

«Правоохоронці внесли 71 повідомлення до ЄРДР. Найбільше таких справ, 9, за статтею 160 – підкуп виборців, 8 повідомлень – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 7 – перешкоджання здійсненню виборчого права, 7 – фальсифікація виборчих документів», – сказав Князєв.

Він додав, що правоохоронці фіксували «подекуди цікаві випадки», наприклад, факт продажу пиріжків по 5 копійок під дільницею, і чи була це агітація, зараз з’ясовує поліція.

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«Крім того, поліція зафіксувала велику кількість «гастролерів» – велику кількість молодих людей, які заявляли, що їдуть на рибалку, а поліція знаходила їх біля виборчих дільниць із битами, зброєю і держаками для лопат. У Торецьку невідома особа кинула пачку бюлетенів в урну для голосування. У Львові літня жінка порвала бюлетень і намагалася його з’їсти. Представники «Опори» на чотирьох дільницях виявили вже підписані протоколи до закінчення виборів», – зазначив голова поліції.

За словами Князєва, у Врадіївському районі на Миколаївщині біля ОВК збирається група «спортсменів», тому поліція посилює там свою присутність. Схожа ситуація на Вінниччині, в Ладижині: біля виборчої комісії концентрується молодь, «там також з’явиться адекватна кількість поліцейських», заявив Князєв.

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У МВС додали, що в посиленому режимі поліція продовжить роботу і вночі.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

За попередніми даними ЦВК, явка виборців складає менше ніж 50%.

За даними національного екзит-полу, до парламенту проходить п’ять партій.