Посольство США: виборчий процес в Україні пройшов з повагою до основних свобод

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявляє, що виборчий процес в Україні пройшов з повагою до основних свобод.

«Ми вітаємо початкову оцінку Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ виборів до Верховної Ради і вітаємо український народ з виборчим процесом, що пройшов з повагою до основних свобод», – йдеться у повідомленні посольства в твітері.

У посольстві також привітали зусилля українських органів влади та правоохоронних органів із «забезпечення українців можливістю безпечного здійснення своїх демократичних прав».

Раніше сьогодні місія міжнародних спостерігачів (від Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, а також Європейського парламенту) оприлюднила спільний звіт, в якому вказала, що дострокові парламентські вибори в Україні пройшли ефективно і з повагою до основних свобод, втім позначились головним чином зловживаннями за рахунок впливу власників ЗМІ на висвітлення виборчого процесу та зловживаннями фінансового характеру через недосконалу правову базу щодо виділення коштів на виборчі кампанії.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.

За попередніми даними ЦВК, до парламенту проходять п'ять партій. Перше місце, за цими даними, посідає партія «Слуга народу» (42,77%).

Значно відстають від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (12,99%), «Європейська солідарність» (8,35%), «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,08%), партія «Голос» (6,12%).