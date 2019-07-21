ЦВК: явка на парламентських виборах склала 49,84%

Активність виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 склала 49,84%, повідомляє Центральна виборча комісія. Ці дані базуються на даних з усіх 199 виборчих округів.

Більше ніж 50% явка склала у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.

У Києві активність виборців склала 48,97%.

Це найнижча явка на парламентських виборах в Україні.

1 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

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На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

За даними національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п’ять партій.