ЦВК: явка на парламентських виборах склала 49,84%

Активність виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 склала 49,84%, повідомляє Центральна виборча комісія. Ці дані базуються на даних з усіх 199 виборчих округів.
Більше ніж 50% явка склала у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.
У Києві активність виборців склала 48,97%.
Це найнижча явка на парламентських виборах в Україні.
1 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.
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На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.
За даними національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п’ять партій.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
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