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22 Липень 2019, Київ 01:20
Новини | Політика

ЦВК: явка на парламентських виборах склала 49,84%

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Активність виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 склала 49,84%, повідомляє Центральна виборча комісія. Ці дані базуються на даних з усіх 199 виборчих округів.

Більше ніж 50% явка склала у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.

У Києві активність виборців склала 48,97%.

Це найнижча явка на парламентських виборах в Україні.

1 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

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На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

За даними національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п’ять партій.

Дострокові парламентські вибори

  • 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
  • На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
  • В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
  • ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

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