«Ну що, тепер на море?»: перші враження українців від результатів екзит-полів

21 липня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. О 20:00 Національний екзит-пол оприлюднив попередні результати опитування станом на 18:00.
Як відреагували соціальні мережі? Радіо Свобода зібрало перші публікації постів українців.
«Що ж, мій голос був почутий, але сподівався на прохід більшої кількості партій»
Найбільше галасу наробила «Партія Шарія». Вона подолала бар’єр у 2% і тепер отримуватиме державне фінансування.
«Ми приречені»
Деяких користувачів соціальних мереж результати екзит-полів неабияк засмутили.
«Ми – громадянське суспільство для того й існуємо щоб контролювати, підказувати, допомагати і зупиняти» – Семен Семенченко
Деякі користувачі ставляться до результатів екзит-полів жартома.
Були й ті, хто результатам екзит-полів тішився.
Журналіст Михайло Ткач пожартував, що готовий стати лідером гурту «Океан Ельзи» через те, що Святослав Вакарчук виявив готовність стати прем’єр-міністром.
Ілюстратор Олександр Греков пофантазував на тему того, що можуть ґуґлити українці, дізнавшись склад нової Верховної Ради
21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори. За попередніми результатами екзит-полу, до Верховної Ради проходять 5 партій.
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