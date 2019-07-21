«Ну що, тепер на море?»: перші враження українців від результатів екзит-полів

21 липня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. О 20:00 Національний екзит-пол оприлюднив попередні результати опитування станом на 18:00.



Як відреагували соціальні мережі? Радіо Свобода зібрало перші публікації постів українців.



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​«Що ж, мій голос був почутий, але сподівався на прохід більшої кількості партій»

Найбільше галасу наробила «Партія Шарія». Вона подолала бар’єр у 2% і тепер отримуватиме державне фінансування.



​«Ми приречені»

Деяких користувачів соціальних мереж результати екзит-полів неабияк засмутили.

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«Ми – громадянське суспільство для того й існуємо щоб контролювати, підказувати, допомагати і зупиняти» – Семен Семенченко



Деякі користувачі ставляться до результатів екзит-полів жартома.

Були й ті, хто результатам екзит-полів тішився.



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Журналіст Михайло Ткач пожартував, що готовий стати лідером гурту «Океан Ельзи» через те, що Святослав Вакарчук виявив готовність стати прем’єр-міністром.

Ілюстратор Олександр Греков пофантазував на тему того, що можуть ґ уґлити українці, дізнавшись склад нової Верховної Ради



21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори. За попередніми результатами екзит-полу, до Верховної Ради проходять 5 партій.