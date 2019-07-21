«Ми були основною мішенню на цих виборах» – Порошенко про результат своєї партії

Партію «Європейська солідарність» під час виборчої кампанії атакували «як російська пропаганда, так і українська п’ята колона», заявив колишній президент України Петро Порошенко.

«Ми були основною мішенню на цих виборах», – сказав Порошенко, коментуючи дані екзит-полів про результати своєї партії на виборах.

Порошенко також зазначив, що українці на цих виборах однозначно підтримали європейський вектор розвитку України. Лідер «Європейської солідарності» назвав основним завданням проєвропейських партій не допустити до влади «окупаційну платформу», маючи на увазі партію «Опозиційна платформа – За життя».

До Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п'ять партій, свідчать дані Національного екзит-полу, оприлюднені після закриття виборчих дільниць.

Дані опитування на виході з дільниць наведені станом на 18:00.

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За ними, 5-відсотковий прохідний бар’єр долають:

Партія «Слуга народу» – 43,9%

«Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%

«Європейська солідарність» – 8,9%

ВО «Батьківщина» – 7,6%

«Голос» – 6,3%.

Екзит-пол у день виборів до Верховної Ради України провів Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 10 551 респондента на 300 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування».

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.