«73% було б краще» – Зеленський про результати виборів до Ради

Президент України Володимир Зеленський у виборчому штабі партії «Слуга народу» прокоментував результати екзит-полів, оголошені після закриття дільниць на дострокових виборах до Верховної Ради.

«Це символічний результат, 73% було б краще, але ми вдячні народові України за підтримку, за дуже велику довіру до нашої партії, партії «Слуга народу». Хочу подякувати нашій великій команді: Разумков молодець, усі молодці… Це не просто велика довірпа, це велика відповідальність для мене особисто, для нашої команди. Ми не підведемо… Пріоритети для нас – припинення війни, повернення наших пологнених і перемога над тією корупцією, яка досі залишається в Україні», – сказав Зеленський.

До Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п'ять партій, свідчать дані Національного екзит-полу, оприлюднені після закриття виборчих дільниць.

Дані опитування на виході з дільниць наведені станом на 18:00.

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За ними, 5-відсотковий прохідний бар’єр долають:

Партія «Слуга народу» – 43,9%

«Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%

«Європейська солідарність» – 8,9%

ВО «Батьківщина» – 7,6%

«Голос» – 6,3%.

Екзит-пол у день виборів до Верховної Ради України провів Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 10 551 респондента на 300 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування».

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.