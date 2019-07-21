«Ми не до кінця задоволені результатом» – Медведчук про екзит-поли

Один із лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук звинуватив колишніх політичних партнерів у веденні кампанії проти своєї політичної сили.

«Ми задоволені результатом, але задоволені не до кінця. Ми критично ставимося… до того, що ви зараз бачите у вигляді цифр, все-таки це результати екзит-полів на 18-ту годину, гадаю, що вони зміняться», – сказав Медведчук у виборчому штабі «Опозиційної платформи – За життя».

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«Зараз настає дуже серйозний етап боротьби, розслаблятися не можна і святкувати не можна, тому що та кампанія була щодо нас і велася під час виборчої кампанії, ті порушення йдуть у першу чергу від колишніх наших колег, від «Опозиційного блоку», який, на жаль, посів дуже брудну нішу в своїй боротьбі проти нас. Вони дійшли до того, що один із роликів, який активно обертається в соцмережах – де Юрій Бойко закликає голосувати за перший номер, «Опозиційний блок», – наголосив Медведчук.

До Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п'ять партій, свідчать дані Національного екзит-полу, оприлюднені після закриття виборчих дільниць.

Дані опитування на виході з дільниць наведені станом на 18:00.

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За ними, 5-відсотковий прохідний бар’єр долають:

Партія «Слуга народу» – 43,9%

«Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%

«Європейська солідарність» – 8,9%

ВО «Батьківщина» – 7,6%

«Голос» – 6,3%.

Екзит-пол у день виборів до Верховної Ради України провів Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 10 551 респондента на 300 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування».

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.