Оновлені дані національного екзит-полу: до Ради проходять 5 партій

Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, оприлюднив оновлені дані національного екзит-полу станом на 20:00.
За цими даними, як і за тими, що були оприлюднені станом на 18:00, до парламенту проходять п’ять партій. Трохи змінилися відсотки голосів, які вони набирають.
За ними, 5-відсотковий прохідний бар’єр долають:
- «Слуга народу» – 44,2%
- «Опозиційна платформа – За життя» – 11,4%
- «Європейська солідарність» – 8,8%
- ВО «Батьківщина» – 7,4%
- «Голос» – 6,5%.
21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.
На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів. Явка, за попередніми даними, складає менше ніж 50%.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
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