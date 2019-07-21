Оновлені дані національного екзит-полу: до Ради проходять 5 партій

Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, оприлюднив оновлені дані національного екзит-полу станом на 20:00.

За цими даними, як і за тими, що були оприлюднені станом на 18:00, до парламенту проходять п’ять партій. Трохи змінилися відсотки голосів, які вони набирають.

За ними, 5-відсотковий прохідний бар’єр долають:

«Слуга народу» – 44,2%

«Опозиційна платформа – За життя» – 11,4%

«Європейська солідарність» – 8,8%

ВО «Батьківщина» – 7,4%

«Голос» – 6,5%.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів. Явка, за попередніми даними, складає менше ніж 50%.