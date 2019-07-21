ЦВК оприлюднила перші результати виборів до Ради

Центральна виборча комісія почала оприлюднювати перші дані за результатами виборв до Верховної Ради України.

Згідно з повідомленням, на даний час опрацьовані 0,3% протоколів по Україні. Перше місце, за цими даними, посідає партія «Слуга народу» (39,9%).

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Значно відстають від лідера «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (11,14%), «Радикальна партія Олега Ляшка» (9,14%), «Європейська солідарність» (8,12%), та «Опозиційна платформа – За життя» (7,89%).

Ці дані наразі не є репрезентативними і не збігаються з даними Національного екзит-полу.

П’ятивідсотковий прохідний бар’єр, за даними екзит-полу, долають:

Партія «Слуга народу» – 43,9%

«Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%

«Європейська солідарність» – 8,9%

ВО «Батьківщина» – 7,6%

«Голос» – 6,3%.

Екзит-пол у день виборів до Верховної Ради України провів Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

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Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 10 551 респондента на 300 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування».

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.