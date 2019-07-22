IRI: вибори в Україні були добре організованими, але через дії Росії проголосувати не змогли 16% українців

Аналітичний центр зі США «Міжнародний республіканський інститут» (IRI) визнав позачергові парламентські вибори в Україні 21 липня добре проведеними, попри незначні порушення, які спостерігалися в день голосування. Про це йдеться у попередньому звіті місії спостерігачів IRI, оприлюдненому 22 липня.

«Очевидно, українці продовжують підтримувати президента Зеленського і його програму реформ, що відображено в надзвичайно високому відсотку голосів, відданих за його політичну партію на цих виборах», – сказав представник IRI Стівен Нікс.

Проблемою для українських виборів в IRI назвали вплив Кремля. Через продовження окупації Росії на частині української території – в Криму і на Донбасі, виборчі органи не змогли провести вибори у всіх регіонах країни, і 16 відсотків українців не змогли проголосувати.

«IRI високо оцінює роботу Центральної виборчої комісії з організації загальнонаціональних виборів за дуже короткий проміжок часу і вжиття заходів для упорядкування процедури реєстрації виборців, яких торкнувся конфлікт», – сказала виконавчий віце-президент IRI Джуді Ван Рест.

У Міжнародному республіканському інституті додали, що час проведення цих виборів, ймовірно, став фактором для зниження явки виборців. «У зв’язку з літніми канікулами політичні партії і кандидати, особливо ті, що мали менший досвід, мали менше часу для підготовки. Виборчі комісії мали менше часу для підготовки нових членів, а ті, в кого були заплановані поїздки, зокрема виборці, могли не мати можливості взяти участь у виборах», – сказав Стівен Нікс.

Раніше сьогодні місія міжнародних спостерігачів (від Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, а також Європейського парламенту) оприлюднила спільний звіт, в якому вказала, що дострокові парламентські вибори в Україні пройшли ефективно і з повагою до основних свобод, втім позначились головним чином зловживаннями за рахунок впливу власників ЗМІ на висвітлення виборчого процесу та зловживаннями фінансового характеру через недосконалу правову базу щодо виділення коштів на виборчі кампанії.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.

За попередніми даними ЦВК, до парламенту проходять п'ять партій. Перше місце, за цими даними, посідає партія «Слуга народу» (42,77%).

Значно відстають від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (12,99%), «Європейська солідарність» (8,35%), «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,08%), партія «Голос» (6,12%).