Вибори в Україні не можна назвати досконалими – голова делегації Парламентської асамблеї НАТО

Голова делегації Парламентської асамблеї НАТО зі спостереження Мадлен Мун заявила, що вибори в Україні не можна назвати досконалими, оскільки мільйони українців в Криму і в частині Донбасу були виключені з виборчого процесу.

«Мільйони українців в Криму і в частині Донбасу були виключені з виборчого процесу. Ці вибори не можна назвати досконалими, найбільше порушень на мажоритарних округах, олігархи домінують в ЗМІ», – сказала Мун.

Вона однак зазначила, що Парламентська асамблея НАТО допомагатиме Україні в європейській інтеграції і готова співпрацювати з новим парламентом.

На позачергових парламентських виборах до Ради мали змогу проголосувати понад 47 тисяч виборців, чия виборча адреса розташована на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, міста Севастополь та в анексованому Криму. Майже 99% внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій не подали заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси та, відповідно не були включені в списки виборців на дільницях.

На дочасних виборах до парламенту в Україні працювала міжнародна місія зі спостереження за виборами – спільна місія Бюро ОБСЄ з Демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, а також Європейського парламенту (ЄП). Місія складається з 811 спостерігачів з 45 країн, включаючи 719 експертів та довгострокових, короткострокових спостерігачів БДІПЛ, 60 парламентарів та співробітників Парламентської асамблеї ОБСЄ, 17 представників Парламентської асамблеї НАТО, а також 15 представників Європейського парламенту.