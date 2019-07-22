Нацполіція відправила спецназ на Житомирщину для захисту виборчого процесу

Національна поліція повідомляє про відрядження загону спецпідрозділу тактико-оперативного реагування до Коростеня, Житомирська область. За повідомленням поліції, спецназ дістався місця призначення гелікоптером.

Як пояснюють у поліції, спецпризначенці матимуть завдання охороняти порядок під час перевезення виборчої документації.

«Завдання приданих сил, які заступили на чергування в місті Коростень – забезпечення публічного порядку та безпеки під час транспортування виборчої документації з дільничних до окружної виборчої комісії», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦВК, наразі окружна виборча комісія №64 опрацювала 60,53% протоколів. Більшість – 47,31% голосів – наразі має президентська партія «Слуга народу». Серде кандидатів-мажоритарників лідирує представник цієї ж партії В’ячеслав Сігачов – 29,15%.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.