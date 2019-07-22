У львівській ОВК заперечують, що переривали засідання, як це заявляє партія «Голос»

У окружній виборчій комісії 118-го округу (Львів) заявляють, що не не переривали засідання, як це заявляла раніше партія Святослава Вакарчук.

«Ми оголосили просто технічну перерву на обід, далі сидимо, чекаємо людей. Так, ми повернули протоколи на уточнення, люди переписали протоколи, доносять. Працюємо в нормальному робочому режимі», – сказав Радіо Свобода телефоном член комісії.

Він підкреслив, що засідання ОВК не переривалося.

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«Ми як працювали, так і працюємо. Хтось пішов у туалет, хтось пішов перекурити, хтось пішов поїсти, але ми є всі, ми тут ходимо, бродимо в радіусі 15-20 метрів. Весь час в одному приміщенні хоча б шестеро людей є», – заявив представник комісії.

22 липня представники партії «Голос» на брифінгу заявили, що ОВК 118-го округу вдалася до порушень щодо кандидатки від його політичної сили Галини Васильченко на користь депутата попереднього скликання, самовисуванця Богдана Дубневича. Також, за словами члена партії, ОВК оголосила про перерву до 11 ранку 23 липня.

За законом, після завершення голосування о 20 годині в день виборів ОВК має почати безперервне засідання, яке триватиме аж до визначення результатів голосування по багатомандатному і одномандатному виборчих округах.

Лідер партії Святослав Вакарчук закликав Центральну виборчу комісію змусити ОВК продовжити роботу.

За даними на сайті ЦВК, виборча комісія 118-го округу опрацювала 92,08% протоколів. Богдан Дубневич має 32,23% голосів, представниця «Голосу» Галина Васильченко – 31,04%.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.