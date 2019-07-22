Мер Дніпра пропонує президенту оголосити дострокові місцеві вибори

Міський голова Дніпра Борис Філатов пропонує президенту Володимиру Зеленському, «не затягуючи», оголосити дострокові місцеві вибори. Про це у понеділок на брифінгу заявив Борис Філатов.

Він звернувся публічно до Володимира Зеленського.

«Країна потребує змін на всіх рівнях. Органи місцевого самоврядування мають пройти іспит на відповідність, і це можна зробити в єдиний спосіб – оголосити дострокові місцеві вибори з метою перезавантажити систему», – сказав він.

Мер також сказав, що вважає, що ця ініціатива має бути підтримана мерами інших міст, органами самоврядування тощо.

Звернення до Зеленського Філатов підписав одразу на брифінгу. В Офісі президента наразі не коментували зверення мера Дніпра.

Напередодні президент України Володимир Зеленський на запитання журналістів щодо ймовірності проведення дочасних місцевих виборів в Україні відповів: «Вам цікаво? Не розслабляйтеся».

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися у 2020 році.