У «Слузі народу» не виключають співпраці з «ЄС», «Голосом» і «Батьківщиною»

«Слуга народу» в новообраному парламенті готова співпрацювати з тими партіями, які «розділяють її бачення» – про це в студії Радіо Свобода сказав член партії, який попередньо був обраний народним депутатом, Денис Монастирський.

За словами Монастирського, основним опонентом президентської партії він вважає «Опозиційну платформу – За життя» Віктора Медведчука та Юрія Бойка.

«Опонентами в нашій боротьбі будуть такі потужні сили, як «Опозиційна платформа – За життя», де політичний досвід вимірються часом довше, ніж роки народження деяких наших народних депутатів», – зазначив він, додавши, що ОПЗЖ «апріорі» не буде союзником «Слуги народу».

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На питання ведучого, чи можлива співпраця з іншими політичними силами, Монастирський відповів ствердно щодо таких партій, як «Голос» Святослава Вакарчука, «Батьківщина» Юлії Тимошенко та «Європейська солідарність» колишнього опонента Зеленського на президентських виборах, п’ятого президента Петра Порошенка.

«Можливо (співпрацювати з «ЄС» – ред.), по окремих проектах, там, де буде підтримка. Тому що напрямок руху до ЄС і НАТО, як би не намагалася його привласнити певна сила – він залишиться мейнстрімом роботи парламенту 9 скликання. Зокрема безліч законопроектів, які були подані урядом Гройсмана, не стали законами. Це все має бути переглянуте, і я думаю, що ті законопроекти, які наближають нас до Європи, будуть підтримані. Сила, яка позиціонує себе як «ЄС», має включатися в цю роботу також», – сказав член партії-лідерки парламентських перегонів.

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Він також повторив слова Зеленського про те, що прем’єр-міністром України має стати «нова людина».

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.