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22 Липень 2019, Київ 13:33
Новини | Політика

Радіо Свобода і телеканал «Еспресо» розпочинають поствиборчий марафон (трансляція)

Президент України Володимир Зеленський голосує на виборчій дільниці, Київ, 21 липня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський разом із партією «Слуга народу» виграв ще одні вибори – політична сила нового президента матиме найпотужнішу фракцію у новій Раді.

За даними ЦВК (після підрахунку половини голосів виборців) «Слуга народу» матиме більшість у парламенті, і для створення коаліції не знадобляться можливі союзи з партія Вакарчука, Тимошенко, Порошенка і Бойка-Медведчука.

Як Зеленському і лояльній до нього Верховній Раді не змарнувати такий кредит довіри виборців, хто може бути прем’єром і коли розпочнуться обіцяні президентом «посадки» корупціонерів? Про це – у спільному проекті Радіо Свобода і телеканалу Еспресо «Вибори-2019».

Учасники програми: обрані народні депутати від партії «Слуга народу» Денис Монастирський, від партії «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар і від партії «Голос» Сергій Рахманін, кандидати у депутати Світлана Заліщук і Борислав Береза, а також політичні експерти Андрій Єрмолаєв і Володимир Фесенко.

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