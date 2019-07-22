Мажоритарники від «Слуги народу» перемагають на 124 округах – попередні дані ЦВК

Центральна виборча комісія опрацювала 50,24% протоколів. За попередніми даними, більшість голосів у одномандатних округах отримали кандидати від партії Володимира Зеленського «Слуга народу».
Найбільше голосів представники президентської партії отримали в Дніпропетровській області, жодного – у Донецькій.
Натомість Донецькій області в чотирьох округах перемагають представники партії Віктора Медведчука «Опозиційна платформа – За життя», ще в чотирьох – кандидати «Опозиційного блоку».
У столиці представники «Слуги народу», за попередніми даними, дістали підтримку в усіх 13 округах.
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21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.
На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.
Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.
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