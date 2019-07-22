Українці «дали сильний мандат» партії Зеленського – прем’єр Чехії

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш привітав громадян України із завершенням виборів до Верховної Ради.

«Жителі України дали сильний мандат партії президента Зеленського, яка поведе країну в ці нелегкі часи. Викликів багато, однак вірю, що успіх на виборах відкриє дорогу для продовження реформ та більш активної співпраці з Чеською Республікою», – написав голова уряду в мережі Twitter.

Попередні результати виборів до Верховної Ради за партійними списками та в мажоритарних округах, які наводить зранку 22 липня сайт Центральної виборчої комісії, свідчать, що пропрезидентська партія «Слуга народу» зможе сформувати більшість у Верховній Раді дев’ятого скликання без залучення партій-партнерів.

Понад 120 місць «Слуга народу» матиме за результатами голосування за списки політичних партій. Ще понад 110 депутатів партія Зеленського проводить до парламенту в мажоритарних округах. Таким чином, «Слуга народу» матиме понад 230 місць у новій Верховній Раді, цього достатньо для одноосібного формування керівних органів парламенту та призначення уряду.