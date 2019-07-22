Найбільше незаконної агітації в день виборів було від імені «Слуги народу» і «Опозиційної платформи» – КВУ

Найбільше матеріалів незаконної агітації переддень та день голосування було поширено від імені політичних партій «Слуга Народу», «Опозиційна платформа – За життя» та «Опозиційний блок», повідомили у Комітеті виборців України з посиланням на своїх спостерігачів.

«Також наявні матеріали ще від імені 5 політичних сил (Аграрна партія України, ВО «Свобода», «Голос», «ЄС», ВО «Батьківщина»), а також низки кандидатів у одномандатних округах. Значна кількість порушень були спричиненими неправильним трактуванням або незнанням чинного законодавства з боку членів виборчих комісій», – повідомили у КВУ.

За оцінкою КВУ, день голосування загалом було проведений у відповідності до вимог українського законодавства та міжнародних стандартів демократичних виборів.

«У порівнянні із попередніми виборами президента України 2019 року, позачерговими парламентськими виборами 2014 року кількість та характер порушень виборчого законодавства принципово не змінилися», – йдеться в повідомленні.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори.

Ці дані в цілому збігаються з результатами, які оприлюднили соціологи Національного екзит-полу.

П’ятивідсотковий прохідний бар’єр, за даними екзит-полу, долають:

«Слуга народу» – 44,2%

«Опозиційна платформа – За життя» – 11,4%

«Європейська солідарність» – 8,8%

ВО «Батьківщина» – 7,4%

«Голос» – 6,5%.

Наразі Центральна виборча комісія підрахувала понад 50% протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України. Перше місце посідає партія «Слуга народу» (понад 42%). Значно відстають від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (понад 12%), «Європейська солідарність» (понад 8%), «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (близько 8%), партія «Голос» (понад 6%).